Talibã anuncia fim da trégua parcial no Afeganistão

O Talibã anunciou nesta segunda-feira o encerramento da trégua parcial estabelecida em 22 de fevereiro e a retomada dos ataques às forças de segurança afegãs, dois dias após a assinatura de um acordo histórico com os Estados Unidos.

O período de redução da violência, que durou nove dias, "terminou e nossas operações voltarão ao normal", disse à AFP Zabihullah Mujahid, porta-voz dos insurgentes.

"Nossos combatentes não atacarão as forças estrangeiras, mas nossas operações contra as forças do governo de Cabul continuarão", acrescentou o porta-voz.