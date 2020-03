Hermès desfila em floresta abstrata de Mondrian

Muito branco, em contraste com cores e linhas puras. A Hermès convidou em Paris a um passeio por uma floresta abstrata inspirada em Mondrian, em seu desfile de prêt-à-porter para o inverno de 2020.

As modelos desfilaram como se tivessem saído dos quadros desestruturados do pintor holandês, um dos pioneiros da arte abstrata. A roupa dialogou com a decoração nos locais da Guarda Republicana: casacos e pantalonas brancas com gola vermelha ou amarela, vestidos com linhas coloridas verticais e um suéter em color block vermelho, amarelo e azul.

O preto e caramelo apareceram em conjuntos de couro compostos por jaqueta ajustada e saia plissada.

As bolsas da marca foram pequenas e gráficas. Os mocassins e as botas apareceram com saltos quadrados largos, que davam uma sensação de conforto.

"O que é útil tem que ser bonito", escreveu a Hermès em uma declaração de intenções para o desfile.