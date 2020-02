Trump pede calma após anúncio de primeira morte por coronavírus nos EUA

(foto: SAUL LOEB/AFP)

, disse no sábado que oainda apresenta uma ameaça baixa para os americanos e que não há motivo para entrar em pânico, depois que apela epidemia naquele país foi confirmada.

Trump confirmou que a primeira vítima fatal, anunciada pelas autoridades estaduais de Washington (noroeste), era uma mulher de 50 anos. Ela morava no condado de King, o estado e a jurisdição mais populosos aos quais a cidade de Seattle pertence, onde vivem mais de 700.000 pessoas.

"Outros casos nos Estados Unidos são prováveis ", disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca, observando, no entanto, que "indivíduos saudáveis devem poder se recuperar completamente".

"Nosso país está preparado para qualquer circunstância", disse o presidente, pedindo que "mídia, políticos e todos os envolvidos a não fazer nada que incite o pânico".

O presidente e outras autoridades também anunciaram o endurecimento das restrições já existentes para as pessoas que viajam do Irã, onde ocorreram mais de 40 mortes relacionadas ao novo coronavírus, e também pediram aos americanos que não viajem para regiões da Itália e da Coreia do Sul afetadas pela epidemia.

O vice-presidente Mike Pence, nomeado por Trump à frente dos esforços para combater o vírus, disse que uma restrição, que já estava em vigor sobre os cidadãos iranianos, agora inclui qualquer pessoa que permaneça no Irã nos últimos 14 dias.

Trump também disse que está "avaliando" a aplicação de restrições de viagem à fronteira com o México pelo coronavírus. "Esperamos que não tenhamos que fazer isso", afirmou.

O presidente dos EUA também informou que se encontrará com líderes do setor farmacêutico na Casa Branca na segunda-feira para discutir tratamentos e esforços para desenvolver uma vacina contra o novo vírus.

Segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Enfermidades, mais de 60 pessoas estão infectadas com o vírus nos Estados Unidos, na maioria passageiros do cruzeiro Diamond Princess.