EUA tem terceiro caso de coronavírus de origem desconhecida

As autoridades de saúde dos Estados Unidos informaram na noite desta sexta-feira o terceiro caso de coronavírus em pessoa que não viajou ou esteve em contato direto com alguém sabidamente infectado.

Após informar que duas mulheres eram tratadas com o coronavírus na Califórnia, as autoridades relataram um novo caso de origem desconhecida no vizinho estado do Oregon, na costa oeste do país.

O paciente do Oregon, um adulto que está hospitalizado, manteve contato com pessoas em uma escola primária.

O diretor da Autoridade de Saúde do Oregon, Patrick Allen, disse à imprensa que trata-se de um "suposto" caso, já que se espera a confirmação dos testes pelo Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades (CDC), agência do departamento de Saúde.

"Mas esperávamos por isto e estamos preparados", disse Allen.

As autoridades fecharão a escola primária até o dia 4 de março, para fazer uma limpeza profunda.

Os Estados Unidos já têm mais de 60 casos do novo coronavírus, incluindo 46 pessoas que foram repatriadas.