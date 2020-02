A Coreia do Sul registrou neste sábado três óbitos e 594 casos do novo coronavírus, no maior aumento diário até o momento, o que eleva a 2.931 o número de pessoas infectadas no país, anunciaram as autoridades sanitárias.

Três mulheres morreram de COVID-19 na região de Daegu (sul), e agora o país tem 16 vítimas fatais, segundo as autoridades de saúde.