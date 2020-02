México registra primeiro caso de coronavírus

Um jovem que está na Cidade do México testou positivo para o novo coronavírus, enquanto outro indivíduo no estado de Sinaloa, no norte, está isolado enquanto aguarda os resultados de seus testes, informou nesta sexta-feira uma autoridade da saúde.

"O indivíduo está em condições estáveis", disse Hugo López-Gatell, subsecretário de Prevenção e Promoção da secretaria de Saúde, em entrevista coletiva.

"Ele tem uma doença leve, o que significa que não tem pneumonia. Apresenta sintomas parecidos com o de um resfriado. É um indivíduo jovem, por isso o risco é muito baixo".