Os últimos principais acontecimentos ligados ao coronavírus no mundo

Multiplicação dos países afetados, primeiro caso na África subsaariana, semana negra para as bolsas de valores mundiais, cancelamentos em cascata, partidas sem público: confiram abaixo os últimos acontecimentos relacionados ao novo coronavírus no mundo.

- Primeiro caso na África subsaariana -

O novo coronavírus infectou 83.670 pessoas e matou 2.865 em todo mundo, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília).

A China continental, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem 78.824 casos, incluindo 2.788 mortes.

Em outras partes do globo, 54 países e territórios são afetados, totalizando 4.846 casos e 77 mortes.

O vírus se espalha mais rapidamente na Coreia do Sul, com 571 novos casos registrados nas últimas 24 horas. O número acumulado de casos de infecção passou de 2.000.

Holanda, Nigéria, Nova Zelândia, Bielorrússia, Azerbaijão e Lituânia entraram para a lista de países afetados.

O caso nigeriano, detectado no estado de Lagos, capital econômica do país, é o primeiro registrado na África subsaariana.

- Semana negra para os mercados financeiros -

Temendo as consequências devastadoras da epidemia na economia, os mercados financeiros caminham para sua pior semana desde a crise financeira global de 2008-2009.

Os preços do petróleo também continuam em queda, atingindo seu nível mais baixo em mais de um ano.

A gigante chinesa da Internet Baidu espera uma queda de até 13% de sua receita no 1º trimestre, devido à epidemia.

As companhias aéreas IAG e EasyJet divulgaram uma desaceleração na demanda na Europa e na Ásia, também por conta do novo coronavírus. Já anunciaram cancelamento de voos e cortes de custos.

- Cancelamentos em cascata -

A Suíça proibiu, pelo menos até 15 de março, qualquer evento que reúna mais de 1.000 pessoas. Com isso, foi cancelada a 90ª edição do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, que começaria em 5 de março e receberia cerca de 600.000 visitantes de todo mundo.

O Facebook cancelou sua conferência anual de desenvolvedores, programada para início de maio, na Califórnia.

O grupo de K-pop BTS cancelou quatro shows programados para Seul em abril, enquanto o complexo de parques temáticos Tokyo DisneyLand e Tokyo DisneySea ficará fechado por duas semanas.

O mundo do esporte também foi afetado, com o cancelamento das duas últimas etapas do Tour dos Emirados de ciclismo, após a descoberta da contaminação de dois ciclistas italianos.

- Partidas sem público -

Quatro partidas do campeonato italiano ocorrerão sem público, incluindo o jogo entre Inter de Milão e Juventus.

Já o Sunwolves, uma franquia japonesa de rúgbi, decidiu transferir dois jogos para a Austrália.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) reafirma que está "completamente determinado" a realizar os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

- ONU pronta para ajudar Pyongyang -

O Conselho de Segurança das Nações Unidas disse que está pronto para adotar isenções humanitárias para a Coreia do Norte, a fim de ajudar o país a combater a epidemia.

Os membros do Conselho de Segurança apelam à Coreia do Norte, cujas fronteiras estão fechadas, que permita a entrada de equipamentos médicos.

O país ainda não divulgou nenhum caso do novo coronavírus.