Ancara rejeita explicação de Moscou sobre bombardeios a militares turcos na Síria

As autoridades de Ancara rejeitaram, nesta sexta-feira (28), as explicações russas, de que os soldados turcos mortos em um bombardeio no noroeste da Síria na quinta se encontravam em meio a "terroristas".

"Quero ressaltar que nenhum grupo armado estava perto das nossas unidades militares no momento deste ataque", declarou o ministro turco da Defesa, Hulusi Akar, citado pela agência pública Anadolu.

Pelo menos 33 militares turcos morreram nestes ataques atribuídos às tropas de Damasco na região de Idlib.