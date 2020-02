Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (estande n.º 6091), em colaboração com Seoul Robotics, fará a demonstração de como suas soluções lidar inteligentes e potentes trazem avanço para a automação e segurança nas soluções de fabricação e cadeia de suprimentos na MODEX 2020 em Atlanta, de 9 a 12 de março. A Velodyne dará destaque aos sensores lidar, que podem ser usados em robótica, veículos guiados automaticamente (AGV), empilhadeiras e aplicações de segurança. As soluções lidar da Velodyne podem melhorar a automação industrial, o manuseio de materiais, o gerenciamento de pátios e as operações do centro de distribuição.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200227006099/pt/

The Seoul Robotics Level 5 Control Tower solution, powered by its proprietary AI engine, SENSR?, is optimized and available commercially to process Velodyne's rich and reliable 3D data. (Graphic: Seoul Robotics)

Em seu estande na MODEX, a Velodyne irá mostrar o Puck 32MR?, um sensor lidar que produz uma imagem com dados avançados com a capacidade de detectar objetos de baixa refletividade a uma distância de 120 metros. O sensor é otimizado para excelente desempenho interno e externo, operando em uma variedade de condições de luminosidade. Ao combinar percepção 3D de alta resolução com um campo de visão vertical ampla, o Puck 32MR detecta de modo preciso cruzamentos, meios-fios e obstáculos em corredores de armazéns para navegação segura e eficiência em vias de tráfego em instalações comerciais e industriais.

Velodyne também irá destacar o Velarray?, uma solução de sensor poderosa para melhorar muito a segurança automatizada. Seu formato pequeno e capaz de ser incorporado permite que o sensor seja perfeitamente integrado a uma variedade de equipamentos industriais e de robótica. O Velarray produz uma imagem direcional consistente, dia ou noite.

"À medida que as demandas por eficiência e segurança da cadeia de suprimentos aumentam e evoluem, a tecnologia lidar está ajudando as empresas a melhorar muito o desempenho de fabricação e logística", disse Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. "Os sistemas da cadeia de suprimentos precisam continuar se tornando mais inteligentes e seguros, mais eficientes e ainda mais automatizados. Para atender a esses requisitos, as empresas estão recorrendo à tecnologia lidar para desempenhar um papel importante, possibilitando a próxima geração de soluções de fabricação e cadeia de suprimentos".

No estande da Velodyne na MODEX, a Seoul Robotics demonstrará os benefícios e as aplicações da solução de torre de controle nível 5, equipada com seu mecanismo de IA proprietário, SENSR?, otimizado e disponível comercialmente para processar os dados 3D avançados e confiáveis da Velodyne. A Seoul Robotics usa inteligência artificial (IA) para detecção, contagem, classificação e rastreamento de objetos em tempo real. Ele pode rastrear com precisão a localização, coordenadas, velocidade e direção dos objetos e prever o trajeto de veículos e pessoas em um centro de distribuição ou das operações de fabricação e logística.

"À medida que os veículos e equipamentos de manuseio de materiais são cada vez mais automatizados em pátios logísticos e centros de distribuição, o setor deve desenvolver e implantar um ambiente operacional forte e seguro ao mesmo tempo. Isso resolverá desafios conhecidos com relação a caminhões e equipamentos, como pontos cegos e oclusão, a fim de realizar com sucesso a eficiência e a economia prometidas", disse David Han, diretor executivo da Seoul Robotics para o setor automotivo da América do Norte e Global. "A torre de controle nível 5 equipada com o lidar da Velodyne permite exatamente isso - uma solução de percepção forte e econômica baseada em infraestrutura que monitora e guia o movimento de veículos automatizados e convencionais em todo o pátio - de forma eficiente e segura".

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a Seoul Robotics

A Seoul Robotics é uma empresa de Inteligência Artificial em Percepção 3D, especializada em soluções de percepção Lidar, equipada com sua suíte proprietária e versátil de plataformas de percepção SENSR?. Com sede em Seul, Coreia do Sul e com filial nos EUA, em Ann Arbor, Michigan, a Seoul Robotics está desenvolvendo clientes e projetos de ADAS/AV, segurança, fábrica inteligente e logística, além dos mercados de robótica em todo o mundo. A Seoul Robotics trabalha em colaboração com parceiros de toda a cadeia de valor - incluindo fabricantes Lidar, fornecedores globais automotivos, OEMs industriais e Níveis 1 e 2, empresas de engenharia e clientes do governo - para promover soluções de percepção que tornam os robôs inteligentes. Acesse www.seoulrobotics.org para mais informações.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200227006099/pt/

Sean Dowdall Landis Communications Inc. para a Velodyne Lidar, Inc. (415) 286-7121 velodyne@landispr.com

David Han Seoul Robotics Ltd. (734) 787-9855 (Ann Arbor, Michigan) david@seoulrobotics.org

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.