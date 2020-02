Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, principal fornecedora de software de rede completo e nativo da nuvem para provedores de serviços de comunicação (Communication service provider, CSP), anunciou uma parceria comercial com a Turkcell, a principal operadora digital da Turquia. Juntas, as duas empresas vão testar e implantar o OpenRAN vRAN no grupo Turkcell, inicialmente no mercado doméstico da empresa, a Turquia.

A parceria começará diretamente com unidade central/unidade distribuída (Central unit/Distributed unit, CU/DU) e Open FH totalmente contêinerizados com divisão 7.2 (split 7.2) em implantações experimentais e planejadas, que se tornarão as primeiras do setor. A solução de redes de acesso por rádio (Radio Access Network, RAN) virtual será implantada na Turkcell Telco Cloud e será a primeira carga de trabalho que será lançada na Turkcell Edge Cloud.

A inovadora e premiada solução OpenRAN vRAN da Mavenir centraliza o processamento de base de banda em unidades virtualizadas de base de banda nativas da nuvem (Virtualized baseband units, vBBU) e explora o fronthaul por Ethernet entre a vBBU e várias unidades de rádio remotas (Remote radio units, RRU). A arquitetura e a plataforma de RAN virtualizada (vRAN) da Mavenir é compatível com 4G e também com implementações NSA e SA de 5G NR.

Mikael Rylander, vice-presidente sênior/gerente geral de produtos de acesso por rádio, declarou: "Estamos entusiasmados em trabalhar com a Turkcell, uma líder de pensamento da OpenRAN, provando novamente que as soluções OpenRAN são uma etapa crucial na expansão da base de oferta e no aumento da segurança para futuras redes móveis".

Com interfaces abertas, a solução possui flexibilidade para atuar em diversos cenários de implementação, inclusive a funcional divisão 2 (split 2) para empresas e divisão 2 e 7 para macrocélulas. Além disso, ela é compatível com MIMO massivo, microsserviços de borda e fatiamento de rede para 5G NR.

Gediz Sezgin, CTO da Turkcell declarou: "Na Turkcell, alcançamos mais de 60% de virtualização em nossa rede móvel principal. Já estamos aproveitando bastante o que a virtualização tem a oferecer e estamos dispostos a estender os benefícios da virtualização juntamente com a RAN aberta para a próxima etapa do avanço da rede de acesso por rádio da Turkcell. Com uma vasta experiência e conhecimento em tecnologias RAN e de virtualização de rede, a Turkcell dará uma grande contribuição para a inovação na vRAN aberta na era do 5G. Estamos empolgados em assumir e liderar essa jornada".

