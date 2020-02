Comunicado do Business Wire :Validity

Validity, o nome mais confiável em qualidade de dados de clientes, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para adquirir o fornecedor de análise de e-mails e capacidade de entrega, 250ok. Desde 2011, a 250ok desenvolve software de gerenciamento de e-mails e ferramentas inovadoras utilizadas por empresas de todos os portes. Com esta aquisição, a Validity amplia seus recursos de otimização em todo o ecossistema mundial de provedores de serviços de e-mails.

O e-mail continua sendo um canal crucial para os profissionais de marketing atraírem e envolverem clientes. No entanto, manter as mensagens fora da pasta de spam e agradar os destinatários continua sendo um desafio. Os provedores de mailbox trabalham arduamente para proteger usuários contra spam e ameaças, sendo que as caixas de entrada estão repletas de abordagens não otimizadas para marketing. Sem os dados, ferramentas e orientações corretas, mesmo os melhores e-mailers podem ter dificuldade para chegar à caixa de entrada e causar impacto. Para os varejistas online, ficar fora da pasta de spam tem um impacto drástico nas oportunidades de receita e na conversão. A 250ok permite que os profissionais de marketing recebam mais e-mails, de modo correto para destinatários direcionados, e, como resultado, desfrutem de maior conversão e retorno de investimento.

A 250ok começou a inovar no mercado de software de análise e capacidade de entrega em 2011. A empresa foi iniciada pelo ex-especialista em entrega de e-mails ExactTarget, Greg Kraios. Hoje, a 250ok revoluciona o software de gerenciamento de e-mails, criando ferramentas inovadoras para remetentes de e-mails modernos, incluindo Marketo, CDW, National Geographic, Crutchfield, Furniture Row e PETA. Com esta aquisição, a Validity reúne alguns dos principais talentos do setor de e-mails para ajudar a garantir que as mensagens fiquem fora da pasta de spam.

"Entre os muitos participantes no mercado de e-mails, a equipe da 250ok se encaixa perfeitamente na família Validity", disse Mark Briggs, presidente e diretor executivo da Validity. "Nossa plataforma de análise combinada, experiência em e-mails e alcance em todo o conjunto mais amplo de provedores de serviços de e-mails agregam enorme valor aos profissionais de marketing em todo o mundo."

Muitos dos maiores clientes de e-mails da Validity usam a 250ok e a Return Path da Validity para otimizar suas campanhas de e-mails. Com esta aquisição, a solução 'Validity for Email' é reforçada com tecnologias e serviços da 250ok, incluindo:

-- Capacidade de Entrega e Reputação

-- Análise de Engajamento

-- Implantação DMARC

-- Visualizações Prévias de Design

-- Validação de Listas

"Nos últimos anos, trabalhamos duro para nos destacar neste mercado lotado, criando os melhores produtos para profissionais de marketing de e-mail em todos os lugares", disse Greg Kraios, fundador e diretor executivo da 250ok. "Quando conheci Mark Briggs, diretor executivo da Validity, sabia que haveria uma oportunidade de ter uma nova conversa sobre o setor de e-mails e aonde deveria ir. Agora, como parte da Validity, juntos podemos gerar inovação e excelência para todos no ecossistema de e-mails."

Com a aquisição da 250ok, a Validity continua expandindo sua presença no mercado e ampliando seu portfólio de soluções de liderança para profissionais de vendas e marketing. Nos últimos dois anos, a Validity fez as seguintes aquisições significativas:

-- CRMfusion, o aplicativo líder em qualidade de dados de CRM corporativo

-- BriteVerify, a plataforma mundial mais confiável para verificação de e-mails

-- Return Path, líder global em manter e-mails fora da pasta de spam

-- AppBuddy, o aplicativo da grade principal para Salesforce e outras plataformas, e

-- 250ok, a principal plataforma de análise de e-mails

Os termos financeiros da negociação não foram divulgados. Para mais informação sobre a 250ok, acesse https://250ok.com.

Sobre a Validity

Por mais de 20 anos, dezenas de milhares de organizações em todo o mundo confiam nas soluções da Validity para segmentar, contatar, envolver e manter clientes - com uso de dados confiáveis como uma vantagem importante. Os principais produtos da Validity - DemandTools, BriteVerify, Return Path, Trust Assessments e GridBuddy - são todas soluções número 1 altamente classificadas para gerenciamento de dados de CRM, verificação de endereço de e-mails, capacidade de entrega da caixa de entrada, evitando a pasta de spam e aplicativos de CRM da grade. Estas soluções oferecem campanhas mais inteligentes, lideranças mais qualificadas, vendas mais produtivas e, finalmente, um crescimento mais rápido. Para mais informação, acesse Validity.com e se conecte conosco no LinkedIn, Instagram e Twitter.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200227006003/pt/

Relações com a Mídia da Validity Charlie Ungashick pr@validity.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.