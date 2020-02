Economia dos EUA cresceu 2,3% em 2019

O crescimento nos Estados Unidos em 2019 foi confirmado em 2,3%, comparado a 2,9% em 2018, de acordo com números revisados publicados quinta-feira (27) pelo Departamento de Comércio.

O crescimento é maior que o de muitos países europeus, mas está abaixo da meta do governo Donald Trump de 3% ao ano.

O ano de 2019 foi marcado pela incerteza sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que reduziu as exportações.

A epidemia de coronavírus, que se espalha para fora da China, afetando gradualmente toda a economia mundial, indica novos altos e baixos.

Os consumidores continuam gastando e comprando casas, compensando assim os investimentos mais baixos dos empreendedores.

No quarto trimestre de 2019, o PIB dos Estados Unidos foi 2,1% superior ao mesmo período do ano anterior, de acordo com uma segunda estimativa que confirmou o anterior.

Os dados ficaram um pouco abaixo do esperado pelos analistas, que estimavam 2,2%.

A inflação, por outro lado, foi menos forte em 2019 do que em 2018: 1,4% em comparação com 2,1% no ano anterior.