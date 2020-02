Principal separatista catalão condenado poderá sair da prisão para trabalhar

O principal condenado pela tentativa de separação da Catalunha em 2017, o ex-vice-presidente regional Oriol Junqueras, poderá sair da prisão para trabalhar como fazem a maioria dos seus companheiros sentenciados, informaram autoridades dessa região espanhola nesta quinta-feira (27).

Junqueras, presidente do partido separatista ERC, obteve permissão da prisão onde está internado para sair com o objetivo de "trabalhar fora do centro, durante seis horas por dia e três dias por semana", ressaltou o departamento regional de Justiça em comunicado.

A mesma autorização foi concedida ao seu companheiro de partido e antigo responsável de assuntos Exteriores do governo regional, Raül Romeva, explica o documento, alertando que a decisão é de aplicação imediata, mas o Ministério Público pode recorrer.

Com eles, sete entre os nove dirigentes separatistas presos desfrutam de autorizações regulares para trabalhar, fazer serviço de voluntariado ou cuidar de algum familiar, por causa de um artigo penitenciário que busca facilitar a reinserção.

Na Catalunha, uma região com grande autonomia, a gestão dos assuntos penitenciários é de dever da administração regional, dominada atualmente pelos separatistas.

O Ministério Público espanhol acusou há uma semana o governo regional de outorgar um regime de semiliberdade "encoberto" por trás da aplicação do artigo penitenciário que a instituição entende como "medida excepcional".

Em outubro, o Tribunal Supremo condenou entre 9 a 13 anos de prisão por sedição (rebelião) os nove separatistas, justificado pela organização de um referendo ilegal de independência e a frustrada proclamação de uma república independente em 2017.

A sentença despertou a indignação desta região, dividida quase que em partes iguais sobre a questão separatista, com fortes protestos nas ruas.

A concessão dessas autorizações coincidem com um momento de diminuição da crise, com uma mesa de negociação entre o governo central do socialista Pedro Sánchez e o regional dos independentistas que na última quarta-feira tiveram a sua primeira reunião.