Ativista Greta Thunberg levará luta climática à Comissão Europeia

A jovem ativista ambiental Greta Thunberg participará, na próxima quarta-feira, da reunião da Comissão Europeia que deve debater a lei que permitirá ao bloco alcançar neutralidade de carbono até 2050 - anunciou uma porta-voz comunitária, nesta quinta.

"A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, convidou-a para expor sua visão ao colégio de comissários antes da discussão sobre a Lei do Clima. Greta Thunberg aceitou", disse a porta-voz ouvida pela AFP.

Esta lei climática é o pilar do Pacto Verde Europeu de Von der Leyen, a nova estratégia de crescimento de uma União Europeia (UE) que ambiciona atingir a neutralidade de carbono em três décadas.

As políticas atuais permitem apenas uma redução de 60%, até a referida data, das emissões dos gases causadores do efeito estufa.

Além do encontro na Comissão, a jovem sueca, 17 anos, também deve se reunir com o presidente da Eurocâmara, David Sassoli, antes de falar na Comissão parlamentar de Meio Ambiente, informaram fontes do Parlamento.