Huawei instalará fábrica de equipamentos para rede 5G na França

A gigante chinesa de telecomunicações Huawei instalará na França uma fábrica de equipamentos para a rede 5G - anunciou o presidente do grupo, Liang Hua, em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (27), em Paris.

Esta será sua primeira fábrica do tipo fora da China.

O local, que representará um investimento mínimo de 200 milhões de euros e empregará inicialmente 500 pessoas, produzirá equipamentos para todo mercado europeu.

"Fabricará inicialmente equipamentos de rádio (como antenas) e depois expandirá para outros produtos, em função das necessidades do mercado europeu", disse Liang Hua à imprensa francesa.

Segundo a Huawei, a fábrica deverá produzir cerca de 1 bilhão de euros em equipamentos por ano. O grupo planeja um local amplamente automatizado.

O grupo chinês não especificou em que região a fábrica será instalada, nem quando entrará em atividade.

"Criamos um grupo de trabalho que selecionará o local. Interagimos tanto com as comunidades locais quanto com o governo e comunicamos as linhas gerais das nossas necessidades", explicou Liang Hua.

Este anúncio é feito em um contexto difícil para o grupo chinês, que foi proibido por Washington de usar produtos tecnológicos americanos por um ano.

A Huawei afirma ter conseguido compensar o vácuo, recorrendo a fornecedores europeus e asiáticos.

Os Estados Unidos acusam a Huawei de espionar em nome do governo chinês e pediram a vários países, principalmente na Europa, que não usem a infraestrutura da Huawei para a implantação da nova rede 5G.

Depois do Reino Unido, a França planeja conceder à companhia chinesa um acesso limitado a seu mercado 5G. Já a Alemanha ainda não anunciou sua decisão.