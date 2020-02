Comunicado do Business Wire :Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge

H.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, membro do comitê executivo e presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário homenageou hoje os vencedores da equipe do Grand Challenge da Universidade Técnica tcheca, Universidade da Pensilvânia-NYU e os vencedores das três categorias do Challenge no Desafio Internacional de Robótica Mohamed Bin Zayed (MBZIRC) de US$5 milhões de 2020 realizado em Abu Dhabi, anunciaram hoje os organizadores do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade Khalifa.

As equipes vencedoras em todas as três categorias - Challenge 1, 2 e 3 - também receberam prêmios do H.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili na cerimônia.

Estavam presentes Sua Excelência, Hussein Bin Ibrahim Al Hammadi, presidente geral do Comitê Gestor, MBZIRC 2020, Dr. Arif Sultan Al Hammadi, copresidente geral do Comitê Gestor e Sua Excelência, Dr. Mohammed Al Mualla, membro do Comitê Gestor.

Outros que participaram da cerimônia incluíram membros do governo dos EAU, parceiros do Challenge, partes interessadas da academia, pesquisa e indústria, bem como todos os membros da equipe do MBZIRC 2020.

A equipe da Universidade Técnica tcheca-Universidade da Pensilvânia-NYU conquistou a primeira colocação no Grand Challenge. A equipe da Universidade de Bonn ficou em segundo lugar, enquanto a equipe combinada da Universidad Politecnica Madrid-Universidad Pablo Olvide Poznan Universidade de Technology- Centre National de la Recherche Scientifique ficou com a terceira colocação.

O Instituto de Tecnologia de Pequim venceu na categoria Challenge 1 enquanto a equipe da Universidade Técnica tcheca-Universidade da Pensilvânia-NYU e a Universidade de Tóquio conquistaram o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, enquanto a equipe da Universidade Técnica tcheca-Universidade da Pensilvânia-NYU venceu na categoria do Challenge 2 com a Nimbro (Universidade de Bonn) e a Universidade Técnica da Dinamarca ficando com o segundo e o terceiro lugares. Challenge 3 foi vencido pela equipe da Universidade de Sevilha-Tecnico Lisboa-CATEC, enquanto a Universidade Técnica da Dinamarca ligada à Universidade de New South Wales-Sydney ficou em segundo lugar.

Os 32 finalistas, representando 17 países, foram pré-selecionados dentre 134 equipes de todo o mundo que se inscreveram para participar da MBZIRC 2020.

Dr. Arif Sultan Al Hammadi disse: "A segunda edição do MBZIRC colocou enfaticamente o MBZIRC como uma das competições mais prestigiadas de robótica e inteligência artificial globalmente, enquanto posiciona a Universidade Khalifa como instituição de ensino superior líder impulsionando a inovação em todas as áreas da ciência, engenharia e tecnologias recém-emergentes".

Dr. Al Hammadi acrescentou: "Parabéns a todos os vencedores do MBZIRC 2020, especialmente ao vencedor do Grand Challenge e aos vencedores de todas as três categorias do Challenge. Entretanto, todas as equipes participantes merecem crédito por seu compromisso, determinação e perseverança durante a competição, elevando consistentemente o limite da excelência conforme exibido por diversos drones autônomos. Através desse Challenge, testemunhamos como a tecnologia continua a evoluir e acreditamos firmemente que os avanços demonstrados por esses UAVs e UGVs se tornarão em breve parte das nossas vidas diárias".

