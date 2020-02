Comunicado do Business Wire :Analogix Semiconductor, Inc.

A Analogix Semiconductor, Inc. anunciou hoje que seu SlimPort® ANX7580 DisplayPort? para controladores de tela MIPI-DSI foi implementado em vários dispositivos. Os mais recentes são o LG V60 ThinQ e o de tela dupla, além de vários dispositivos portáteis de jogos para PC.

Com uma entrada DisplayPort 1.4 de quatro pistas e quatro pistas MIPI para um único painel, o ANX7580 conecta-se às unidades de processamento gráfico (Graphics Processing Units, GPUs), integradas e discretas, e aos monitores MIPI utilizados atualmente nos aplicativos de tela dupla com dobradiça. Esses aplicativos se beneficiam das seguintes vantagens centrais do ANX7580:

-- Suporte para DisplayPort e DisplayPort integrado (eDP);

-- Suporte para ARM, x86 e outras arquiteturas de computação;

-- Suporte de proteção de conteúdo digital de banda larga (High-bandwidth Digital Content Protection, HDCP), como proteção de conteúdo de vídeo e áudio Hi-Fi;

-- Arquitetura de pequena área (4x4 mm2) e baixa potência (<150mW);

-- Design de solução completa para um tempo de comercialização rápido.

"A inovação e o refinamento impulsionam nosso roteiro para criar produtos que possibilitem o sucesso de nossos clientes OEM", disse Michael Ching, vice-presidente de marketing da Analogix. "Eles podem criar aplicativos de tela dupla diferenciados para satisfazer os multitarefistas mais extremos. É possível abrir aplicativos independentes em qualquer tela ou ampliar um aplicativo em ambas as telas. Os jogadores podem usar uma tela como controle, enquanto os multitarefistas podem trabalhar com dois aplicativos simultaneamente. Uma vantagem desse fator de forma é que o acessório de tela dupla pode ser colocado quando necessário e removido do telefone quando não for necessário."

O ANX7580 é produzido em grande escala.

Sobre a Analogix Semiconductor

A Analogix Semiconductor, Inc. projeta e fabrica semicondutores para o mercado digital multimídia, desde dispositivos portáteis, como smartphones, laptops e displays frontais de AR/VR a televisões grandes de alta definição e placas gráficas de ponta. A Analogix é líder de mercado no fornecimento de soluções completas de semicondutores para conectividade de interface para DisplayPort em sua marca SlimPort, inclusive condicionadores de sinal de alta velocidade, e é líder no setor de controladores de telas, como soluções de controlador de sincronização de alta velocidade e baixo consumo de energia. O padrão DisplayPort é uma interface inovadora, compacta e digital de áudio e vídeo de alta resolução, desenvolvida pela Associação de Padrões Eletrônicos de Vídeo (Video Electronics Standards Association, VESA). Os produtos com a marca SlimPort são compatíveis com DisplayPort, Mobility DisplayPort (MyDP) e DisplayPort Alternate Mode via conector USB tipo C.

Os controladores de temporização de tela da Analogix oferecem a menor potência do mundo, menor embalagem e aprimoramento de imagem patenteado para produzir cores mais precisas, molduras mais finas e taxas de quadros mais suaves nos painéis de alta faixa dinâmica (High Dynamic Range, HDR) mais recentes.

Para obter outras informações, acesse www.analogix.com e www.slimport.com, siga-nos no Twitter @Analogix e @SlimPortConnect, ou conecte-se conosco no LinkedIn.

Analogix e SlimPort são marcas comerciais ou marcas registradas da Analogix Semiconductor, Inc. Todos os outros nomes comerciais e marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

