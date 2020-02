Desfile na Espanha com nazistas e vítimas do Holocausto causa indignação

(foto: Reprodução/Youtube)

Umdecom pessoas fantasiadas dee de vítimas do, em um povoado da, causou indignação das autoridadese da chanceler espanhola, que viram no episódio uma "banalização" do

A polêmica aconteceu em Campo de Criptana, uma localidade de 13.000 habitantes na região de La Mancha, no centro do país.

Em um desfile realizado na segunda-feira, homens fantasiados de nazistas dançam nas ruas com armas de brinquedo e ao som de música disco.

Perto deles, desfilou um outro grupo de mulheres, com bandeiras israelenses e com roupas listradas de branco e azul, fazendo referência aos uniformes usados pelos prisioneiros dos campos de concentração. Durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo assassinou cerca de seis milhões de judeus.

(foto: Reprodução/Youtube)

Em outra parte do desfile, uma mulher dançava em um carro alegórico, com, emusados nos campos.

Ontem à noite, a embaixadora de Israel na Espanha, Rodica Radian-Gordon, manifestou sua "repulsa e total rejeição à infame banalização do Holocausto que aconteceu no Carnaval de Campo de Criptana".

"É uma afronta à memória das vítimas do Shoah e uma intolerável manifestação de antissemitismo", acrescentou.





Em um comunicado, a prefeitura de Campo de Criptana pediu desculpas pela apresentação, produzida por uma associação cultural da província de Cuenca.