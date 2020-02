Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. anunciou hoje um contrato de venda com a Idriverplus para fornecer seus sensores Puck? pelo período de três anos. A Idriverplus utilizará os sensores lidar da Velodyne na produção em massa de seus veículos autônomos comerciais, inclusive limpadores de ruas, veículos de passageiros e veículos de logística.

Neste ano, a Idriverplus planeja colocar em operação na China milhares de unidades do WOXIAOBAI, seu veículo elétrico e não tripulado de limpeza de ruas, todas elas equipadas com dois sensores Puck para garantir segurança e percepção. Os veículos da Idriverplus estão sendo utilizados para limpar e desinfetar áreas hospitalares como parte dos esforços para combater a epidemia do coronavírus na China.

A Idriverplus também está desenvolvendo duas soluções de carros comerciais autônomos: um veículo SAE Nível 4 projetado para condução em parques fechados e algumas vias públicas, e uma solução de sistema avançado de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance System, ADAS) para estacionamento automático (automatic parking, AVP) e acompanhamento de estradas (highway follow-up, HWP). O produto WOBIDA da empresa aplica tecnologia autônoma ao setor de logística, proporcionando uma experiência de distribuição melhor e mais segura.

A Idriverplus foi a primeira empresa chinesa a fabricar em série produtos de condução autônoma e receber pedidos de mil veículos com essa característica. Todos os fundadores da empresa se formaram na Universidade Tsinghua, a mais importante universidade de pesquisa da China.

"Selecionamos os sensores da Velodyne graças à excelente qualidade lidar e à escala para a produção em massa que eles proporcionam", declarou o Dr. Zhang Dezhao, CEO da Idriverplus. "Nossa experiência bem-sucedida ao trabalhar com a Velodyne lidar mostra que a empresa oferece desempenho de ponta. Esta parceria com a Velodyne nos ajudará a atingir nossa meta de fabricar uma grande quantidade de veículos autônomos comerciais."

"A Idriverplus conta com uma talentosa equipe técnica que está sendo pioneira na comercialização de tecnologia de condução autônoma", afirmou Wei Weng, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Ásia. "Seus veículos autônomos demonstram como os sensores lidar da Velodyne atendem aos requisitos de produção e capacidade de escala necessários para implantação em massa. Confiamos no mercado chinês e nos sentimos honrados por trabalhar com empresas como a Idriverplus para ajudá-las a terem sucesso na implantação de veículos autônomos."

Os sensores Puck da Velodyne fornecem uma grande riqueza de dados de percepção computadorizada que permitem a detecção necessária de objetos e espaço livre em tempo real para navegação segura e operação confiável. O modelo Puck é um sensor lidar bastante compacto com alcance de 100 metros. Sua confiabilidade, eficiência energética e visão do entorno fazem dele uma solução ideal para aplicações autônomas de baixa velocidade economicamente viáveis.

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia para nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Prime? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

