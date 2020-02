Turquia não vai recuar na região síria de Idlib

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta quarta-feira que não dará um passo atrás em Idlib, área do noroeste da Síria com presença das forças turcas e de soldados do governo sírio.

"Não daremos um passo atrás, vamos empurrar o regime (sírio) para além das fronteiras que estabelecemos", disse Erdogan em um discurso em Ancara.

Desde o início de fevereiro, pelo menos 17 soldados turcos morreram em confrontos com as forças governamentais sírias em Idlib, sob controle jihadista e rebelde.

Além disso, vários postos de observação turcos, que Erdogan considerava protegidos por seus acordos com o governo da Rússia, estão rodeados por tropas sírias em áreas que passaram a ser novamente controladas por Damasco.