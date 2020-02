Tratamento da malária se mostra eficaz contra o coronavírus

Um tratamento com cloroquina, geralmente utilizado para combater a malária, mostrou sinais de eficácia contra o coronavírus, afirmou à AFP Didier Raoult, diretor do Instituto Mediterrâneo de Infecções em Marselha (sul da França), com base nos resultados de um estudo clínico chinês.

"Sabíamos que a cloroquina era eficaz in vitro contra o novo coronavírus e a avaliação clínica realizada na China confirmou", explica o professor Raoult, um renomado especialista em doenças infecciosas, ao comentar a primeira publicação deste estudo clínico de três pesquisadores chineses na revista BioScience Trends.

"Finalmente, esta infecção é talvez a mais simples e mais barata para curar todas as infecções virais", afirmou o diretor do instituto hospitalar universitário muito envolvido na detecção do novo coronavírus na França.

O artigo publicado na internet em 19 de fevereiro tira suas conclusões de um ensaio clínico realizado em mais de dez hospitais chineses (em Wuhan - foco da epidemia - Pequim e Xangai) para avaliar "a eficácia da cloroquina em tratamentos associados ao COVID-19".

"Os resultados obtidos até agora com mais de 100 pacientes demonstraram que o fosfato de cloroquina é mais eficaz do que o tratamento recebido pelo grupo comparativo para conter a evolução da pneumonia, melhorar a condição dos pulmões, para que o paciente volte a dar negativo para o vírus e diminua a duração da doença", afirmaram os pesquisadores chineses.

O estudo não quantifica a diferença de eficácia.

"A capacidade antiviral e anti-inflamatória da cloroquina pode ter uma eficácia potencial no tratamento de pacientes afetados com pneumonias provocadas pelo COVID-19", continua o artigo sobre o estudo realizado pelos professores Jianjun Gao, Zhenxue Tian e Xu Yang da universidade de Qingdao e do hospital de Qingdao.

Além de sua eficácia, a "cloroquina é um medicamento barato e seguro, usado há mais de 70 anos", diz o artigo.

Segundo os pesquisadores chineses, um tratamento diário de 500 mg de cloroquina por dez dias seria suficiente.