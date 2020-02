Políticos britânicos ignoraram casos de pedofilia, denuncia investigação

O governo, o Parlamento e os partidos políticos britânicos "fecharam os olhos" durante décadas aos casos de pedofilia por parte de personalidades relevantes e algumas vezes até as protegeram, revela uma investigação.

Um ex-líder do Partido Liberal Democrata, David Steel, anunciou imediatamente sua renúncia à Câmara dos Lordes depois que o relatório condenou sua falta de ação contra um deputado pedófilo de seu partido, Cyril Smith, que reconheceu no final dos anos 1970 ter abusado de adolescentes.

"É evidente que as instituições de Westminster falharam repetidamente em lidar com as denúncias de abusos sexuais de crianças, desde fazer vista grossa até proteger ativamente os abusadores", afirmou em comunicado a presidente da investigação, Alexis Jay.

O relatório não encontrou, no entanto, "evidência de uma rede organizada de pedófilos dentro do governo". Tampouco encontrou provas que apoiem as alegações feitas nos últimos anos sobre uma "rede de pedófilos" coordenada que envolvia altas figuras políticas.

A investigação também descobriu que altos funcionários do partido conservador conheciam as acusações contra Peter Morrison, um deputado que mais tarde se tornou ministro, "mas não as transmitiram à polícia".

"Estes são exemplos de uma cultura política que valoriza sua reputação muito mais do que o destino das crianças", conclui o relatório.

As coisas mudaram desde então, reconheceu Jay, mas considerou "inaceitável" que alguns partidos políticos ainda não tenham uma política específica de proteção à infância.