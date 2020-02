Comunicado do Business Wire :SIAE MICROELETTRONICA

SIAE MICROELETTRONICA, líder em tecnologia especializada em backhaul móvel por micro-ondas, anuncia ter desenvolvido e testado em campo com sucesso, com uma operadora móvel global de nível 1, uma solução de prova de conceito para aumentar o alcance do rádio de ondas milimétricas de banda E, expandindo a sua aplicabilidade no backhaul móvel 5G.

Com capacidade full-duplex de 20Gb/s, os sistemas de banda E atuais oferecem maior capacidade com alcance de distância limitado, o que restringe a sua aplicabilidade ao ambiente urbano. A SIAE MICROELETTRONICA projetou um amplificador de potência da banda E que, acoplado a uma antena inteligente de nova geração, especialmente idealizada para este projeto, leva o EIRP ao limite máximo permitido (85 dBm), conforme determinado por ETSI/FCC. Esta solução atenderia a um comprimento adicional de 85% do salto, nas mesmas condições de disponibilidade e capacidade, quase dobrando a distância.

A antena inteligente mantém o alinhamento do link, compensando os movimentos ou oscilações do poste, o que permite às operadoras utilizar as antenas de 60 cm e 90 cm, hoje, de outra forma, inadequadas.

Esta solução foi elogiada pela operadora de telefonia móvel, já que aprimora a conectividade de banda E de capacidade ultra-alta, atingindo mais de 60% das estações rádio base (ou cell sites). Análise com base em uma distribuição eNodeB da operadora de nível 1 europeia.

"Esta tecnologia foi bem recebida pelas operadoras de telefonia móvel, que veem uma simplificação na área de transporte sem fio, com uma solução homogênea compatível com 5G", disse Paolo Galbiati cheio de PLM na SIAE MICROELETTRONICA

Esta solução ofereceria uma grande versatilidade aos dispositivos móveis e serviços, que dependem da infraestrutura sem fio para fornecer serviços, ao expandir o alcance e aprimorar a disponibilidade da rede.

O esforço combinado do uso de tecnologias internas de RF e engenharia de sistemas de antenas inteligentes tornou possível alcançar desempenhos incomparáveis na banda E, o que torna o backhaul sem fio ainda mais atraente, do ponto de vista do TCO.

Sobre a SIAE MICROELETTRONICA:A SIAE MICROELETTRONICA, líder em tecnologia de comunicação sem fio, oferece às operadoras soluções avançadas para o transporte de micro-ondas e ondas milimétricas, serviços e design de rede, com o foco primário em backhaul móvel. A SIAE MICROELETTRONICA projeta e produz os seus próprios componentes de RF, conectando-se ao laboratório de RF avançado interno, instalações de salas limpas e montagem completa do produto. Para mais informações: http://www.siaemic.com

