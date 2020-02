Ex-presidente do Egito Hosni Mubarak morre no Cairo, aos 91 anos

O ex-presidente do Egito Hosni Mubarak morreu nesta terça-feira, 25, de acordo com informações da emissora estatal do país. Ele tinha 91 anos e estava internado em um hospital no Cairo, capital do país.



Líder do Egito durante 30 anos, Mubarak foi forçado pelas Forças Armadas a renunciar em 2011, após ser alvo de protestos que tomaram o país durante 18 dias como parte da Primavera Árabe.



O ex-presidente estava em liberdade desde 2017, após ter sido condenado a três anos de prisão por acusações de corrupção em 2015.