Comunicado do Business Wire :Ethisphere Institute

Ethisphere, líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas empresariais éticas, anunciou hoje as 132 empresas homenageadas representando 51 países e 21 setores que conquistaram a cobiçada designação de World's Most Ethical Companies® (Empresas mais éticas do mundo) em 2020. Esta é o 14º reconhecimento anual daqueles que priorizam o comportamento ético como um meio de melhorar o mundo, enquanto aprimora o desempenho dos negócios.

Em 2020, 14 empresas aparecem na prestigiada lista pela primeira vez, enquanto sete são nomeadas todos os anos desde 2007.

"Este é realmente um momento para celebrar conquistas incríveis. Quando iniciamos o reconhecimento das Empresas mais éticas do mundo em 2007, o conceito de empresa que alinha proativamente lucros e propósitos parecia improvável. Porém, os principais CEOs e organizações continuam a provar nossa hipótese de longa data de que realizar negócios éticos é a chave para maximizar os lucros", explicouo CEO de Ethisphere, Timothy Erblich. "Além de felicitar todos os homenageados em 2020, elogiamos seu compromisso com a melhoria contínua e elevando o nível coletivo para todas as empresas".

"Ser uma empresa com a mais alta integridade e comprometimento com nossos valores essenciais sempre esteve no coração de quem somos como empresa e é fundamental para criar confiança com todos os nossos stakeholders - incluindo nosso pessoal, clientes e comunidades", dissea CEO da Accenture, Julie Sweet. "Nossa convicção fundamental é que as empresas não apenas têm uma oportunidade, mas a obrigação, de ser uma força para o bem no mundo. Esse compromisso é mais importante do que nunca. Temos a honra de ser reconhecidos novamente como uma das empresas mais éticas do mundo".

"É mais fácil viver seus valores quando as coisas estão indo bem, mas é mais difícil quando as coisas ficam complicadas", disse a presidente e CEO da General Motors, Mary Barra. "Na General Motors, estamos determinados a liderar o setor automotivo na criação de um mundo com zero acidentes, zero emissões e zero congestionamentos e fazer isso com integridade. Esse reconhecimento como uma das empresas mais éticas do mundo é um testemunho para os homens e mulheres da General Motors que estão comprometidos em fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil".

A pesquisa da Ethisphere apoia a conclusão que a ética e o desempenho financeiro andam de mãos dadas. Nosso prática anual de rastrear como os preços de ações negociadas publicamente de homenageados comparam ao Índice Large Cap demonstrou que as Empresas mais éticas do Mundo de 2020 ultrapassaram o setor de large cap em 13,5 por cento durante cinco anos. Este "Premium Ético" forma a base pela qual as empresas podem correlacionar comportamento responsável com valor para o acionista.

"Operar com ética e integridade está no coração do objetivo de Fresnillo plc: "Contribuir para o bem-estar das pessoas através da mineração sustentável de prata e ouro", e é por isso que temos orgulho de ser nomeados pela primeira vez como uma das empresas mais éticas do mundo em 2020", disse o CEO da Fresnillo, Octavio Alvídrez.

O Ethisphere realizará um jantar de gala comemorativo em 31 de março de 2020 em Cipriani 42nd Street® na cidade de Nova York, onde o CEO de Make-A-Wish, Richard K. Davis, fará o discurso principal da palestra. O Ethisphere firmou parceria com o Make-A-Wish, uma organização dedicada a conceder desejos de mudança de vida a crianças diagnosticadas com doenças críticas, para apoiar o trabalho inspirador que eles realizam.

Metodologias e resultados

Fundamentado no Ethics Quotient®, de propriedade da Ethisphere, o processo de avaliação das empresas mais éticas do mundo inclui mais de 200 pontos de dados sobre cultura, práticas ambientais e sociais, atividades de ética e conformidade, governança, diversidade e iniciativas para apoiar uma forte cadeia de valor. O processo serve como uma estrutura operacional para capturar e codificar as práticas líderes das organizações em todos os setores e ao redor do mundo. As melhores práticas e insights dos homenageados de 2020 serão divulgadas em um relatório e webcast em março e abril deste ano.

Todas as empresas que participam do processo de avaliação recebem um Scorecard analítico, fornecendo uma avaliação holística de onde seus programas se posicionam contra os exigentes padrões das principais empresas líderes.

Homenageadas

A lista completa das Empresas mais éticas do mundo em 2020 pode ser consultada aqui https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees/

Siga a conversa no Twitter em 2020 #WorldsMostEthicalCompanies.

Sobre o Instituto Ethisphere

O Instituto Ethisphere® é o líder global na definição e no avanço dos padrões de práticas empresariais éticas que fomentam o caráter corporativo, a confiança de mercado e o sucesso empresarial. O Ethisphere possui profundo conhecimento e experiência em medição e definição de padrões éticos fundamentais por meio de insights conduzidos por dados que ajudam empresas a aprimorarem seu caráter e a medir e a melhorar a cultura. O Ethisphere homenageia grandes realizações por meio de seu programa de reconhecimento World's Most Ethical Companies e oferece uma comunidade de especialistas da indústria com a Aliança de Liderança de Ética Comercial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). Mais informações sobre o Ethisphere podem ser encontradas em https://ethisphere.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200225005381/pt/

Contato com a mídia: Clea Nabozny clea.nabozny@ethisphere.com +1 (480) 397-2658

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.