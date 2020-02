Homem mais velho do mundo morre aos 112 anos no Japão

Chitetsu Watanabe, um japonês considerado o homem mais velho do mundo, faleceu aos 112 anos, anunciaram as autoridades nipônicas nesta terça-feira.

Watanabe, que nasceu em 5 de março de 1907 em Niigata, ao norte de Tóquio, faleceu no domingo na residência em que morava, situada no mesmo município.

Há menos de duas semanas ele havia sido reconhecido pelo livro Guinness dos recordes como o homem mais velho do mundo, embora existam mulheres de mais idade no mundo.

De acordo com Watanabe, que tinha cinco filhos, o segredo de uma vida longa é "não ficar chateado e manter um sorriso no rosto".

Após sua morte, o homem mais longevo do Japão agora é Issaku Tomoe, de 110 anos, de acordo com a agência Jiji Press, mas não está claro se ele também é o mais velho do mundo.

A pessoa mais idosa do planeta é uma mulher, a japonesa Kane Tanaka, que tem 117 anos.

O Japão tem uma das maiores expectativas de vida do planeta.