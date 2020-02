O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC) da Coreia do Sul informou nesta terça-feira (noite de segunda-feira no Brasil) 60 novos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva a 893 o total de diagnósticos positivos no país.

Além disso, o KCDC relatou a morte de um paciente, e agora registra ao todo oito falecimentos em decorrência do COVID19.

Com esses números, a Coreia do Sul segue como o território mais afetado pela epidemia fora da China, a origem do surto.