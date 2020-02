Comunicado do Business Wire :Arima Genomics, Inc.

A Arima Genomics, Inc., uma empresa focada em ferramentas de pesquisa para acelerar o entendimento da sequência e estrutura do genoma em direção ao seu papel na saúde e nas doenças humanas, anuncia que concluiu sua rodada de financiamento da série A. A Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) e a Cowin Venture lideraram esta rodada, acompanhadas pela Vectr Ventures e pelo Berkeley Catalyst Fund.

"A Agilent investe em parceiros do setor para avançar no desenvolvimento de novas tecnologias que acelerarão o ritmo das descobertas científicas", disse Tad Weems, diretor administrativo do Programa de Parceria para Estágios da Agilent. "A Arima tem o potencial de desbloquear novas aplicações genômicas, liderando a transição da comunidade, concentrando-se apenas na sequência em direção à sequência e estrutura."

Os recursos obtidos com esse financiamento serão direcionados à expansão dos esforços comerciais da Arima, impulsionando o desenvolvimento de novos aplicativos para a plataforma Arima HiC existente, incluindo a adição de recursos de análise estrutural à imunoprecipitação convencional de cromatina via HiChIP e a criação de novos produtos, incluindo o HiC de cobertura suave para aplicações em lacunas menos montagens de novo e sequenciamento populacional. O financiamento também apoiará o dimensionamento das operações da Arima e o aprimoramento do serviço ao cliente e da experiência de suporte.

"Desde o lançamento inicial do produto em 2018, a Arima demonstrou um sucesso notável em alcançar a confiança do cliente, como demonstrado pelo rápido crescimento de clientes e receitas", disse Siddarth Selvaraj, diretor executivo e cofundador da Arima Genomics, Inc. "Estamos entusiasmados em convidar nossos investidores para a fascinante jornada da Arima e empolgados por fazer parceria com eles para impulsionar a próxima fase de crescimento."

Sobre a Arima Genomics

A Arima Genomics, Inc. é uma empresa de biotecnologia que procura acelerar a compreensão da estrutura e sequência do genoma. Para saber mais, visite www.arimagenomics.com.

