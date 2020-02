Wall Street em forte queda na abertura por medo do coronavírus

A Bolsa de Nova York operava em forte baixa na abertura nesta segunda-feira, diante de temores dos investidores de uma desaceleração a longo prazo na economia mundial devido ao aumento do número de pessoas afetadas pelo novo coronavírus fora da China.

às 14h55 GMT (11h55 de Brasília), o índice Dow Jones perdia 2,64% e o Nasdaq, com um forte componente tecnológico, 2,88%.

O S&P; 500, que representa as 500 principais empresas de Wall Street, recuava 2,48%.

As organizações internacionais temem o aumento do número de novos casos de coronavírus fora da China, especialmente na Coreia do Sul, Irã e Itália.