Netanyahu ameaça guerra contra Hamas por causa de ataques com mísseis a Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou declarar guerra contra o Hamas devido ao bombardeio realizado por militantes jihadistas da faixa de Gaza contra o país nesta segunda-feira. "Se vocês não atirarem neles [nos militantes], nós vamos atirar em vocês. Estou falando de guerra", disse o político em um pronunciamento em rádio.



Os bombardeios começaram neste domingo, 23, e foram retomados hoje. De acordo com as forças armadas israelenses, 14 mísseis foram lançados contra o país e 12 foram interceptados pelo sistema de defesa. Dos dois que passaram, um atingiu o quintal de um jardim de infância, mas não houve mortes.



Os ataques acontecem apenas uma semana antes da realização de eleições em Israel. É a terceira vez em menos de um ano que o país realiza o processo de escolha de representantes no legislativo.



Os israelenses e o grupo jihadista islâmico estão trocando agressões desde novembro, quando o exército de Israel matou um dos líderes dos militantes. Desde então, o país e o Hamas - principal grupo da região de Gaza - têm trabalhado com mediadores do Egito para conseguir um acordo de cessar fogo informal, mas isso não interrompeu os ataques.