Os preços dos petróleo operavam em queda expressiva nesta segunda-feira pelo temor de propagação do novo coronavírus fora da China e suas consequências sobre a demanda mundial.

Às 11H35 GMT (8H35 de Brasília), o barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril era negociado a 56,09 dólares em Londres, 4,12% menos que no fechamento de sexta-feira.

Em Nova York o barril de WTI para o mesmo mês recuava 3,93%, a 51,28 dólares.