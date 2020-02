Balanço do coronavírus no Irã sobe para 12 mortos

O balanço de mortos pelo novo coronavírus no Irã subiu para 12, após o falecimento de mais quatro pessoas, anunciou nesta segunda-feira a agência de notícias ISNA.

"O ministro da Saúde anunciou a morte de 12 pessoas e 47 casos de contágio no país", informou a agência, que citou declarações do deputado Assadollah Abbasi, porta-voz do Parlamento, após uma reunião dedicada ao coronavírus.

Abbassi afirmou que, "segundo o relatório do ministro da Saúde, as causas do contágio do coronavírus no Irã são as pessoas que entraram ilegalmente no país a partir do Paquistão, Afeganistão e China", indicou a agência ISNA.

No domingo, o ministro da Saúde, Said Namaki, declarou que uma das vítimas fatais em Qom, cidade no centro do país, era um "comerciante que fez diversas viagens à China".

Em janeiro, Namaki sugeriu que o governo ordenasse a suspensão de todos os voos comerciais entre Irã e China.

Namaki declarou no domingo que agora os voos diretos entre os dois países estão suspensos, mas que o comerciante de Qom fez uma viagem com escala em outro país.

O Irã é o país com a maior quantidade de mortos pelo novo coronavírus fora da China.