Itália anuncia quarta morte provocada pelo coronavírus

Um homem de 84 anos faleceu na Lombardia e se tornou a quarta vítima fatal do novo coronavírus na Itália, anunciou nesta segunda-feira uma autoridade regional da área da saúde.

O idoso, que faleceu em um hospital durante a noite, é a terceira vítima da região da Lombardia, norte do país, onde o número de casos do novo coronavírus disparou no fim de semana. A outra morte aconteceu na região de Veneto.

A Itália registra 165 casos de contágio, informou o presidente da Lombardia, Attilo Fontana. Ele disse que a quarta vítima "já sofria de outras patologias".

Desde a primeira morte de um italiano, na sexta-feira, a Itália adotou várias medidas de precaução no norte do país, onde foram decretadas duas semanas de quarentena em 11 cidades.