Israel reivindicou ataque aéreo contra jihad islâmica na Síria

O exército israelense assumiu a responsabilidade por ataques aéreos contra supostas posições da jihad islâmica na Síria, após o lançamento de foguetes por esse grupo armado de Gaza contra o território israelense.

"Em retaliação (pelo lançamento de foguetes), aviões de combate do exército israelense bombardearam alvos da jihad islâmica ao sul de Damasco", informou o exército israelense em comunicado.

As forças israelenses são frequentemente acusadas de realizar ataques na Síria, mas raramente reivindicam tais ações.

Em nota, as forças israelenses indicaram ter atacado um local onde, segundo as autoridades, a jihad islâmica "desenvolve" as armas que usa na Síria e também na Faixa de Gaza, um enclave palestino de dois milhões de habitantes bloqueados por Israel.

A aviação israelense também bombardeou posições da Jihad Islâmica em Gaza na noite de domingo, onde as autoridades locais relataram várias pessoas feridas.

Os ataques noturnos ocorreram após um dia tenso em Gaza, quando o exército israelense disparou contra dois combatentes que estavam preparando um ataque ao longo da barreira que separa Israel desse território controlado pelo movimento Hamas.

O exército israelense informou na manhã de domingo que abriu fogo contra "dois terroristas" que "estavam tentando colocar um dispositivo explosivo perto" da barreira que separa a Faixa de Gaza de Israel, no lado palestino.

A Jihad Islâmica identificou uma das vítimas como Mohamed Al Naem, 27 anos, membro das brigadas Al Qods, seu braço armado.