Violentos protestos na abertura do festival chileno de Viña del Mar

Protestos violentos foram registrados nos arredores da Quinta Vergara, onde o tradicional Festival Internacional da Canção de Viña del Mar começa neste domingo, em meio à crise social no Chile.

Milhares de manifestantes, muitos deles encapuzados, provocaram distúrbios nas proximidades do evento e tentaram chegar ao local onde o palco dos shows está montado.

A polícia, que realizou uma forte operação de segurança em todo o festival, conteve manifestantes com gás lacrimogêneo e jatos de água. Apesar disso, eles atacaram lojas e hotéis, de acordo com um jornalista da AFP.

A mobilização foi convocada nas redes sociais para protestar na abertura do festival - que durará seis dias -, como parte das manifestações sociais que ocorrem no Chile sofre desde 18 de outubro do ano passado e que deixou 31 mortos.