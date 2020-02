Países e territórios afetados pelo novo coronavírus

Esta é a lista dos países e territórios que notificaram casos de contágio e falecimentos provocados pelo novo coronavírus, que surgiu em dezembro na cidade chinesa Wuhan e que deixou quase 2.400 mortos, 26 dos quais fora da China continental.

Existem cerca de 79.000 infectados, mais de 1.500 fora do território chinês, principalmente na Coreia do Sul e no navio de cruzeiro "Diamond Princess" ancorado no Japão. Até o momento, não há casos na América Latina.

- CHINA

Ao menos 77.000 pessoas foram contaminadas na China, onde o COVID19 deixou pelo menos 2.442 mortos no país.

Quase todas as mortes aconteceram na província de Hubei, local do surgimento da epidemia, que tem Wuhan como capital.

Duas pessoas morreram em Hong Kong, onde foram detectados ao menos, 70 casos.

Em Macau foram registrados 10 casos

- ÁSIA

Coreia do Sul: 602 casos diagnosticados positivamente, com 6 mortos. O número de infectados disparou nos últimos dias, especialmente na cidade de Daegu (sudeste), onde centenas de seguidores de uma seita cristã foram contaminados. Os novos casos também incluem 18 pessoas que retornaram de uma peregrinação a Israel.

Japão: mais de 130 casos e quatro mortos, três dos quais do navio "Diamond Princess", que morreram no hospital. Mais de 630 pessoas contraíram o coronavírus a bordo desse navio, que foi colocado em quarentena no início de fevereiro. Centenas de passageiros puderam desembarcar esta semana após os exames não apontarem a presença dp vírus. O Japão admitiu que cerca de vinte deixaram o navio sem serem devidamente examinados.

Singapura: 89 casos

Tailândia: 35 casos

Malásia: 22 casos

Taiwan: 26 casos, incluído um morto

Vietnã: 16 casos

Filipinas: 3 casos, incluído um morto

Índia: 3 casos

Camboja: 1 caso

Nepal: 1 caso

Sri Lanka: 1 caso

- OCEANIA

Austrália: 22 casos, incluindo dois passageiros do "Diamond Princess"

- AMÉRICA DO NORTE

Estados Unidos: 35 casos, entre eles 18 pessoas que estavam no "Diamond Princess". Um americano morreu em Wuhan.

Canadá: 9 casos

- EUROPA

Itália: 149 casos, três mortos. E o país se converteu na primeira região da europa a decretar a quarentena em cidades inteiras, sendo que 11 estão isoladas.

Alemanha: 16 casos

França: 12 casos, incluindo uma morte.

Reino Unido: 13 casos

Espanha: 2 casos

Rússia: 5 casos, inclindo três passageiros do "Diamond Princess".

Bélgica: 1 casos

Finlândia: 1 casos

Suécia: 1 casos

- ORIENTE MÉDIO

Emirados Árabes Unidos: 13 casos

Irã: 43 casos, 8 mortos, o maior número de falecimentos registrados em um país, excluindo a China.

Israel: um caso, uma passageira do "Diamond Princess" que regressou ao país após ficar em quarentena no Japão.

Líbano: um caso

- ÁFRICA

Egito: um caso