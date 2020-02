O líder do grupo extremista Al Qaeda na Península Arábica (Aqpa) morreu, informou o grupo neste domingo (23), confirmando o anúncio realizado há duas semanas por Washington que havia declarado ter eliminado Qassem al Rimi em um ataque de drone.

"Jaled bin Omar Batarfi é o novo líder do Aqpa", informou a organização, de acordo com o SITE, centro americano especializado em monitorar as páginas extremistas na internet.