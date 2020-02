Advertindo que a epidemia de coronavírus na China "ainda é sombria e

complexa", o presidente chinês, Xi Jinping, pediu neste domingo por mais esforços para combater o surto, reviver a indústria e impedir que a doença atrapalhe o plantio de culturas na primavera.



Xi defendeu a resposta do Partido Comunista no governo como "oportuna e eficaz", mas afirmou que a situação está em um "estágio crítico" e pediu às autoridades que "limitem resolutamente a propagação da epidemia".



De acordo com analistas, a China pode se recuperar rapidamente se o surto puder ser controlado até o final de março. Mas eles dizem que a produção econômica deste trimestre diminuirá em até 1% em relação ao trimestre encerrado em dezembro, depois que Pequim estendeu o feriado do Ano Novo Lunar para manter fábricas e escritórios fechados e disse ao

público para evitar viajar.



Até o momento, o número de casos confirmados de coronavírus em todo o mundo chegou a 78.608 pessoas infectadas até este sábado, das quais 77.027 somente na China. Já são 2.460 mortes, das quais 16 fora do território chinês. Os dados são da rede de TV chinesa CGTN.



Fonte: Associated Press