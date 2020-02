Turquia, Paquistão e Afeganistão fecham fronteiras com Irã por causa do novo coronavírus

A Turquia anunciou neste domingo (23) o fechamento temporário de sua fronteira terrestre com o Irã, assim como a suspensão de voos provenientes deste país, onde os casos de coronavírus se multiplicaram. A decisão também foi adotada pelo Paquistão e Afeganistão.

"Decidimos fechar nossa fronteira terrestre após o aumento do número de casos no Irã", declarou o ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca.

O ministro ressaltou que a Turquia está "preocupada" com a situação e tomou essas medidas depois de conversar com as autoridades iranianas.

Estradas e ferrovias serão fechadas neste domingo a partir das 17h, no horário local.

O tráfego aéreo também será suspenso a partir das 20h, neste domingo.

"Isso significa que os voos que chegam à Turquia vindos do Irã serão suspensos e os embarques em direção ao Irã estão mantidas", ressaltou.

O Irã, que já registrou oito mortes por coronavírus, é o país com o maior número de mortos fora da China.

Além da Turquia, outros países tomaram a mesma medida de prevenção neste domingo. O Paquistão anunciou que fechará sua fronteira com o Irã por causa do vírus.

"Fechamos nossa fronteira com o Irã por causa das informações sobre o coronavírus naquele país", disse Ayesha Zehri, um alto-funcionário do governo do Baluquistão, fronteira com a República Islâmica.

Da mesma forma, o Afeganistão "proibiu temporariamente" as viagens por terra ou ar entre esse país e o Irã para impedir a propagação do coronavírus.

O Conselho afegão de Segurança Nacional informou que até o momento não foi detectado nenhum caso do vírus no país.