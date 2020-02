Terremoto com epicentro no Irã deixa nove mortos na Turquia

Ao menos nove pessoas, incluindo quatro crianças, morreram e mais de 30 ficaram feridas neste domingo na província de Van, leste da Turquia, afetada por um terremoto de 5,7 graus de magnitude, anunciou o ministro do Interior Suleyman Soylu.

Muitas pessoas estavam nos escombros de casas que desabaram após o terremoto, informou o ministro, que também citou o trabalho ativo dos serviços de emergência para tentar resgatar as vítimas.

O tremor provocou danos em muitas localidades da província de Van, próximas da fronteira com o Irã, país que também sofreu danos.

O epicentro do terremoto, que aconteceu às 9H23 no Irã (2H53 de Brasília)), foi localizado perto da cidade iraniana de Habash-e Olya, a menos de 10 km da fronteira com a Turquia.

No Irã, ao menos 51 pessoas ficaram feridas na província de Azerbaijão Oeste e 17 delas foram hospitalizadas.

O terremoto abalou muitos imóveis em pelo menos 43 localidades.

A província turca de Van, que em 2011 foi afetada por um terremoto de 7,1 graus, com um balanço de 500 mortos, também foi impactada no início do mês por duas avalanches que deixaram 41 mortos.