O presidente americano Donald Trump afirmou neste domingo que assinaria um acordo de paz com os talibãs caso as negociações para acabar com 18 anos de guerra no Afeganistão alcancem este ponto.

"Sim, eu colocaria o meu nome", declarou o presidente à imprensa na Casa Branca antes de viajar para a Índia, país que visitará por dois dias.