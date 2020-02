Coronavírus é maior emergência de saúde da China desde 1949, afirma Xi Jinping

A epidemia do novo coronavírus é "a maior emergência de saúde" na China desde a fundação do regime comunista comunista em 1949, afirmou o presidente Xi Jinping neste domingo.

"É necessário aprender com deficiências expostas" na resposta da China, completou Xi durante uma reunião oficial para coordenar a luta contra o vírus, um reconhecimento incomum por um líder chinês.

Em comentários citados pelo canal estatal CCTV, Xi afirmou que a epidemia "tem a transmissão mais rápida, a maior variedade de infecção e tem sido a mais difícil de prevenir e controlar".

"Esta é uma crise para nós e um grande teste", acrescentou.

As declarações do presidente foram divulgadas no momento em que o novo coronavírus já provocou quase 2.400 mortes e infectou 77.000 pessoas na China continental.

Além disso, fora do país, a Coreia do Sul ativou alerta máximo e a Itália estabeleceu medidas de quarentena.

Xi Jinping reconheceu que a epidemia "inevitavelmente terá um grande impacto na economia e na sociedade", mas enfatizou que os efeitos acontecerão "a curto prazo" e serão administráveis.