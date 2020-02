Terremoto de 5,7 graus deixa oito mortos na Turquia

Ao menos oito pessoas, incluindo três crianças, morreram e várias ficaram feridas neste domingo na província de Van, leste da Turquia, afetada por um terremoto de 5,7 graus de magnitude, anunciou o ministro do Interior Suleyman Soylu.

Muitas pessoas estavam nos escombros de casas que desabaram após o terremoto, informou o ministro, que também citou o trabalho ativo dos serviços de emergência para tentar resgatar as vítimas.

O tremor provocou danos em muitas localidades da província de Van, próximas da fronteira com o Irã, país que também sofreu danos.

O epicentro do terremoto, que aconteceu às 9H23 no Irã (2H53 de Brasília)), foi localizado perto da cidade iraniana de Habash-e Olya, a menos de 10 km da fronteira com a Turquia.

No início de fevereiro, duas avalanches deixaram 41 mortos na província de Van.

No Irã, ao menos 40 pessoas ficaram feridas no tremor deste domingo e 17 foram hospitalizadas.

O terremoto abalou muitos imóveis em pelo menos 43 localidades.