Sanders vence em Nevada e consolida posição na disputa democrata

O senador progressista Bernie Sanders conquistou no sábado uma vitória decisiva nas assembleias eleitorais (caucus) de Nevada e consolidou a liderança na disputa democrata para obter a indicação como candidato que enfrentará o presidente Donald Trump nas eleições de novembro.

A vitória é muito significativa porque o estado de Nevada é considerado uma espécie de indicador geral por seu peso nas primárias.

Também deixa evidente que Sanders tem a capacidade de estabelecer uma coalizão que vai além dos eleitores esquerdistas. Com a vitória, ele rebate o argumento de muitos moderados de que não conseguiria estabelecer pontes entre progressistas e centristas.

No sábado à noite, com os resultados oficiais sendo divulgados lentamente, Sanders tinha uma ampla vantagem após a apuração de 22% dos centros de votação.

Sanders, senador por Vermont de 78 anos, tem o apoio de quase 46% dos eleitores do estado. O ex-vice-presidente Joe Biden aparece em segundo, com 23%.

O ex-prefeito de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, que conseguiu uma vitória impactante em Iowa há três semanas, estava em terceiro com 13%.

As duas senadoras na disputa, progressista Elizabeth Warren e a pragmática Amy Klobuchar, registram menos de 10% dos votos.

Sanders não demorou a reivindicar vitória. Ele afirmou que sua "coalizão multirracial e multigeracional" que venceu em Nevada "vai arrasar no país".

Durante um discurso, o senador reiterou as promessas de reforma no sistema de saúde, luta contra a mudança climático, maior controle da posse de armas e aumento do salário mínimo.

"O povo americano está farto de um governo baseado na ganância, corrupção e mentiras. Quer um governo baseado nos princípios de justiça", afirmou diante de uma multidão que gritava o seu nome.

Sanders estava em El Paso, Texas, um dos 14 estados que organizará primárias na "Super Terça" de 3 de março.

- Felicitações e críticas -

Buttigieg felicitou Sanders por seu "bom desempenho", mas também destacou as divergências entre ambos. O ex-prefeito declarou que o rival considera o capitalismo "a origem de todos os males".

"Vai além de uma reforma e vai reorganizar a economia de uma forma que a maioria dos democratas - e os americanos - não apoiam", disse.

Empatado virtualmente com Sanders em primeiro lugar em Iowa e vencedor na semana passada em New Hampshire, Buttigieg está bem posicionado na disputa enquanto as primárias seguem para a Carolina do Sul e depois para a "Super Terça".

"Parece que o 'Louco Bernie' está indo bem no Grande Estado de Nevada", tuitou Trump, que ironizou os demais pré-candidatos democratas.

"Felicitações Bernie & não deixe que eles tirem isso de você", completou.

Com a disputa democrata ganhando cada vez mais um aspecto nacional, alguns candidatos como Klobuchar, Warren ou a congressista Tulsi Gabbard serão pressionados para decidir se continuam em campanha ou desistem do sonho.

- Retornando -

O centrista Biden, desesperado para ganhar espaço após os resultados decepcionantes nos dois primeiros estados que organizaram as primárias, afirmou que se sentia "realmente bem" com o apoio obtido em Nevada.

"Estamos vivos e estamos retornando", disse o pré-candidato que já foi o favorito na disputa.

"Agora vamos para a Carolina do Sul para vencer e vamos nos recuperar", completou.

- Warren volta a atacar Bloomberg -

O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg não participou nos caucus de sábado, pois decidiu concentrar a campanha na "Super Terça", para a qual gastou mais de 438 milhões de dólares de sua fortuna.

Durante o debate de quarta-feira, a senadora Elizabeth Warren criticou duramente Bloomberg, exigindo que revogue os acordos de confidencialidade assinados por sua empresa com várias mulheres.

A campanha de Bloomberg anunciou na sexta-feira que liberaria os acordos de confidencialidade de três pessoas por casos relacionados a denúncias por comentários feitos no ambiente de trabalho.

Depois de tomar conhecimento dos resultados de Nevada, o chefe de campanha de Bloomberg, Kevin Sheekey, alertou os eleitores que "escolher um candidato que apela a uma pequena base eleitoral, como o senador Sanders, seria um erro fatal".