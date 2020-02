Três jogos do campeonato italiano adiados por causa do coronavírus

As autoridades esportivas italianas decidiram adiar três jogos programados para domingo pelo campeonato de futebol da primeira divisão, após a descoberta de dois focos de contágio do novo coronavírus no norte do país.

Por essa decisão, as partidas entre Inter e Sampdoria, Atalanta e Bergamo e Verona e Cagliari serão disputadas numa data posterior ainda não definida.

Essa é apenas uma das medidas adotadas pelas autoridades italianas, depois que foi descoberto que 79 pessoas foram infectadas no país e duas morreram entre sexta e sábado por causa do novo coronavírus.

Neste sábado, o governo italiano aprovou um decreto-lei especial para proibir a entrada e saída em áreas consideradas o foco da epidemia.

"Em áreas consideradas com focos, nem a entrada nem a saída serão autorizadas, com exceções particulares", disse o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

Além disso, Conte anunciou o fechamento de empresas e escolas e o cancelamento de eventos públicos.

A área principal fica em torno de Codogno, a 60 km de Milão.

Entre o total de infectados no país estão dois turistas chineses que contraíram o vírus há várias semanas fora da Itália e um jovem que deixou o hospital em Roma no sábado.

A maioria dos outros casos foi detectada na Lombardia (54 casos), na região de Codogno, e em Veneza (17 casos).