EUA: Assessor de Trump afirma não ter recebido alerta sobre interferência russa

O assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos disse que não viu nenhum alerta de inteligência indicando que a Rússia está fazendo algo para tentar ajudar a reeleição de Donald Trump.



A declaração foi dada por Robert O'Brien durante uma entrevista para a rede de televisão ABC, que vai ao ar no domingo.



"O consultor de segurança nacional obtém um bom acesso à nossa inteligência", disse O'Brien. "Não vejo nenhuma informação de que a Rússia esteja fazendo algo para tentar reeleger o presidente Trump".



O'Brien vfoi questionado sobre relatos da mídia norte-americana sobre denúncias ao comitê de inteligência da Câmara sobre o objetivo da Rússia de favorecer Trump nas eleições.



O candidato democrata à presidência, senador Bernie Sanders, reconheceu na sexta-feira que foi informado no mês passado pelas autoridades americanas sobre os esforços russos para aumentar sua candidatura. Fonte: Associated Press.