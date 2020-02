Rússia diz que acusação dos EUA sobre campanha do novo coronavírus é 'deliberadamente falsa'

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia definiu neste sábado como "deliberadamente falsa" a acusação feita pelos Estados Unidos a respeito do envolvimento do governo russo numa campanha de desinformação nas redes sociais sobre o coronavírus.

"É uma história deliberadamente falsa", disse a porta-voz Maria Zajarova, citada pela agência pública TASS.

Esta é a primeira reação oficial da Rússia às acusações lançadas por autoridades americanas, segundo as quais milhares de contas vinculadas à Rússia no Twitter, Facebook e Instagram divulgariam informações anti-americanas sobre o novo coronavírus.

"A intenção da Rússia é semear a discórdia e minar as instituições e alianças dos Estados Unidos por dentro, inclusive através de campanhas secretas e coercitivas de influência maligna", disse o secretário de Estado assistente interino do Gabinete de Assuntos Europeus e Eurásia, Philip Reeker.

"Ao espalhar a desinformação sobre o coronavírus, os agentes do mal da Rússia optam novamente por ameaçar a segurança pública, distraindo-se da resposta global à saúde", afirmou.