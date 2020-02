Líder rebelde Riek Machar toma posse como vice-presidente no Sudão do Sul

O líder rebelde do Sudão do Sul, Riek Machar, tomou posse como vice-presidente neste sábado em Juba, como parte do que foi definido pelo acordo de paz alcançado em 2018.

"Juro ser fiel à República do Sudão do Sul", declarou Machar diante de um grupo de diplomatas e representante de países vizinhos, incluindo o governante do Sudão, o general Abdel Fattah al Burhan.

Machar deu um abraço e apertou a mão do seu antigo rival, o presidente Salva Kiir, com quem tentará governar pela terceira vez desde a independência desse país em guerra, em 2011.

Sob pressão internacional, chegou-se a um acordo que prevê a formação de um governo de unidade nacional, parte fundamental do acordo de paz de 2018.

Na última sexta-feira, Salva Kiir dissolveu o seu governo para dar prosseguimento à formação do novo.

Machar, que já tinha sido vice-presidente em duas ocasiões, entre 2011 e 2013 e rapidamente em 2016, seria empossado na sexta.

A guerra civil no Sudão do Sul teve início em dezembro de 2013, quando Kiir acusou Machar, seu antigo vice-presidente, de incentivar um golpe de Estado.

O conflito, marcado por atrocidades como assassinatos e estupros, já deixou mais de 380 mil mortos em seis anos e, por consequência, uma terrível crise humanitária.