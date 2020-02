Evo diz que justiça erra ao vetar sua candidatura

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, exilado em Buenos Aires, considerou um "erro político" a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de seu país de não aceitar sua candidatura ao Senado nas eleições de maio.



"Agora não me deixam ser candidato, não respeitam a lei eleitoral", disse Morales. "Com essa decisão, o Tribunal Superior Eleitoral não está garantindo uma eleição limpa." (Agências Internacionais)