Preso outro ministro de Morales

La Paz – Ministro do governo Evo Morales, o ex-diretor de Desenvolvimento Rural e Terras César Cocarico foi preso ontem, acusado de descumprir seus deveres no exercício do cargo, informou um alto chefe da polícia. É o segundo ministro de Morales preso. O primeiro foi o ex-ministro do governo Carlos Romero, em janeiro passado, investigado por irregularidades em uma unidade estatal da luta antidrogas. Evo Morales está refugiadono México desde novembro, onde recebeu asilo após renunciar ao cargo de presidente da Bolívia sob pressão das Forças Armadas.





Cocarico foi preso "pela alegada prática de crimes de exercício indevido da profissão, uso indevido de influências, quebra de deveres, nomeações ilegais e antecipação, ou prolongamento de funções", relatou o diretor da unidade policial anticrime (FELCC), coronel Iván Rojas. O ex-ministro, também ex-governador de La Paz, declarou-se inocente das acusações no momento de sua prisão.





O Ministério Público o acusa de ter indicado para o cargo de diretor do Instituto Nacional da Reforma Agrária (INRA) uma pessoa que não tinha título profissional, contrariando a norma. Desde que Morales renunciou em 10 de novembro, dezenas de seus ex-colaboradores foram intimados pela Justiça. Outros ex-ministros bolivianos - como Juan Ramón Quintana (Presidência), Vilma Alanoca (Cultura) e Javier Zabaleta (Defesa), que estão refugiados desde novembro na embaixada do México - foram intimados por sedição e terrorismo.





Na quinta-feira, o ex-presidente foi desqualificado pelo Tribunal Eleitoral para concorrer ao Senado. A instituição alegou que ele não cumpre o requisito de "residência permanente" na jurisdição da região boliviana que procura representar. Morales, que governou desde 2006, declarou-se o vencedor de uma eleição anulada em outubro passado. Renunciou semanas depois, porém, após uma forte convulsão social causada por irregularidades no pleito eleitoral e por pressão dos comandantes da Polícia e do Exército.





A Bolívia realizará eleições gerais em 3 de maio, com o partido de Morales, o Movimento ao Socialismo (MAS) à frente das preferências com 31,6%, seguido pelo centrista Carlos Mesa com 17,1%. A presidente de transição Jeanine Áñez (direita) ocupa o terceiro lugar, com 16,5%.





EQUADOR





Ainda ontem, a Espanha extraditou para o Equador o ex-chefe de Inteligência Pablo Romero Quezada, reivindicado pela Justiça do país sul-americano pela acusação de sequestro de um líder opositor - informou um porta-voz do governo espanhol. Diretor da Secretaria de Inteligência do Equador durante o mandato do presidente Rafael Correa, Romero Quezada foi preso na terça-feira pela polícia espanhola, que procedeu à extradição, segundo um porta-voz da Audiência Nacional.





Em janeiro, este tribunal de Madri, encarregado dos processos de extradição, autorizou o processo, que foi posteriormente ratificado pelo governo espanhol. Em 2018, Romero já havia sido preso pela polícia em resposta a essa ordem de extradição. Foi solto pela Justiça espanhola, porém, à espera de resolução de questões pendentes. Romero é acusado de participar do sequestro em 2012 do ex-deputado Fernando Balda em Bogotá, em um caso pelo qual o ex-presidente Rafael Correa também é chamado a julgamento. O ex-presidente reside na Bélgica e não pode ser julgado à revelia.





Dois ex-policiais equatorianos foram condenados em março de 2019 a quase dois anos de prisão pelo sequestro de Balda. Esse opositor acusa Correa (2007-2017) de ordenar seu sequestro. No episódio, ele foi forçado por cinco pessoas a entrar em um veículo, interceptado pela polícia colombiana. Foi resgatado logo após o incidente.